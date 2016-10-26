Российский суд отказался освободить украинцев Карпюка и Клыха

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение было озвучено судьей Верховного суда РФ.

"Приговор Верховного суда Чеченской республики в отношении Карпюка и Клыха оставить без изменения, апелляцию - без удовлетворения", - сказал судья.

Как сообщал УНИАН, в мае Верховный суд Чечни приговорил Клыха и Карпюка к 20 годам и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима.

В России их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушении на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 и начале 1995 года сам принимал в них участие.

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Минюст Украины направил в РФ несколько запросов об экстрадиции украинцев.

22 октября член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю над соблюдением прав заключенных Зоя Светова сообщила, что Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему при задержании и во время предварительного следствия.