Ющенко: с транзитером должен договариваться покупатель газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что в будущем Европа будет покупать газ у России на российско-украинской границе.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

«Мировая практика заключается в том, что газ продается на первой границе», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По словам главы государства, дальше уже покупатель должен договариваться с транзитером этого газа.