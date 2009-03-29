Ющенко: с транзитером должен договариваться покупатель газа
20:44, 29 марта 2009Общество
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Интервью телеканалу «Интер»
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что в будущем Европа будет покупать газ у России на российско-украинской границе.
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.
«Мировая практика заключается в том, что газ продается на первой границе», - отметил В.ЮЩЕНКО.
По словам главы государства, дальше уже покупатель должен договариваться с транзитером этого газа.
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