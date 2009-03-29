Трех мошенников-гастролеров задержали в Житомире

В Житомире задержали давно разыскиваемых милицией троих днепропетровских мошенников - гастролеров, которые занимались обманом пожилых людей в нескольких областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области.

По оперативной информации, все задержанные - жители Днепропетровска в возрасте от 38 до 49 лет, один из них ранее судимый.

Мошенники действовали технически очень аккуратно, поэтому милиции их было трудно разоблачить, а тем более задержать с поличным, отмечает пресс-служба.

Злоумышленники приезжали в город, на короткий срок снимали квартиру и отправлялись в банковские учреждения для определения своей жертвы. Стоя в очередях, они внимательно следили за тем, кто и какую денежную сумму получает в банке. Выбирая жертв, мошенники предпочитали пожилых людей, говорится в сообщении.

Преступники использовали самые разнообразные схемы и методы обмана. Одним из них был трюк с денежной «куклой». Потенциальная жертва на улице находила пакет с деньгами, к ней сразу же подходил первый злоумышленник и уговаривал присвоить найденое, разделив деньги пополам. В это же время появлялся его сообщник и назывался хозяином подобранного пакета.

“Все происходило настолько быстро, что пострадавший не запоминал примет мошенников, да и в целом не помнил обстоятельств произошедшего с ним” - отмечает пресс-служба.

Нередко мошенники автоматически превращались в грабителей, силой отбирая деньги у своих жертв. Именно после одного такого ограбления пожилого житомирянина злоумышленников удалось задержать за пределами города. Совершив ограбление, они выехали с Житомира и поехали в направлении Попельнянского района. Во время осмотра у них изъяли фальшивые денежные купюры долларов США и евро, российские рубли и украинские гривны, мобильные телефоны, а также маскировочный материал – около шести разных головных уборов и одежду.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 190 (мошенничество) и 186 (ограбление) Уголовного кодекса Украины.