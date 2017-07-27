Украинский министр проехался в плацкарте: пожаловался на духоту и белье (фото)

Министр инфраструктуры Владимир Омелян без предупреждения проехался в плацкартном вагоне из Киева в Днепр. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Специально взял плацкарт и, традиционно, без предупреждения", - говорится в сообщении министра, который осмотрел все вагоны во время путешествия.

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"Вагоны осмотрел все. После ремонта, чистые. Из минусов - влажное белье и невыносимая духота в начале путешествия. Зато потом кондиционеры работали, половина туалетов - даже вакуумные. Жаль, что истории, как мы будем подавать на перрон охлажденные вагоны летом и теплые зимой, так и остались сказками", - рассказал Омелян.

Также он добавил, что, к сожалению, на вокзалах и сейчас беспорядок, который напоминает ранний Шанхай, а не Европу.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" восстановит более 150 пассажирских вагонов, 26 июля она показала один до и после капремонта.