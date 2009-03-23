Еврокомиссия ищет доноров для украинской ГТС

На конференции по модернизации украинской газотранспортной системы в Брюсселе европейские доноры будут собирать деньги для реконструкции украинской газовой трубы, чтобы в дальнейшем страны ЕС бесперебойно получали газ.

На реконструкцию газотранспортной системы Украины европейская сторона планирует собрать около двух с половиной миллиардов долларов. Еврочиновники хотят привлечь как интернациональные финансовые структуры, так и частный капитал. На сегодняшнюю встречу пригласили около 200 представителей из ЕС, Украины и стран, которые потенциально могут стать донорами.

Однако, как стало известно «Немецкой волне» из источников, близких к Еврокомиссии, пока еще никто официально не заявил о своей готовности дать Украине деньги на модернизацию ГТС. Хотя в кулуарах Еврокомиссии говорят, что несколько потенциальных стран-доноров уже есть. Вместе с тем неизвестно, есть ли среди них Россия.

На конференции будут выступать президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко. Требования, которые будут выдвигаться к ним со стороны европейской стороны, не будут заоблачными, говорят в Еврокомиссии. Среди основных – проведение реформ в энергетическом секторе, выделение газопровода в отдельную хозяйственную структуру и административное разделение «Нафтогаза» и «Укртрансгаза». Все это Украина должна выполнить к следующей зиме.

В свою очередь украинская сторона планирует представить в Брюсселе базовый документ по обеспечению инвестиций в газовый сектор. По окончанию конференции украинские чиновники надеются подписать с европейскими коллегами совместную декларацию, где будут четко выписаны принципы предоставления кредитов, а также перспективы украинской ГТС в общеевропейской транзитной системе.