Балога готов явиться на допрос

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА выражает готовность прибыть на допрос к следователю в деле об убийстве на Закарпатье, но считает действия министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО “цирком”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА заявил сегодня в эфире телеканала “1+1”.

“Меня удивляет выяснение отношений по телевидению, через Интернет и газеты”, - отметил В.БАЛОГА и сравнил Ю.ЛУЦЕНКО с “балаболом и непрофессионалом, который стал министром”.

“Я не хочу цирка. Я в этом никогда не буду принимать участия. Но, что самое главное, сейчас пошли обвинения, что якобы я причастен к какому-то убийству...”, - сказал в связи с этим В.БАЛОГА и добавил, “если будет вызов в милицию и будет указано конкретно в повестке, по какой статьей, в качестве свидетеля или в качестве обвиняемого, я, как законопослушный гражданин, пойду обязательно”.

Как сообщалось, Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что МВД имеет ряд вопросов к В.БАЛОГЕ в связи с расследуемым уголовным делом об убийстве человека в Закарпатской области.

"Да, у нас есть к нему вопросы - мы намерены вызвать его на допрос по делу об убийстве в Закарпатье, собираемся задать ему и ряд других вопросов", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Сегодня министр также допустил силовой привод В.БАЛОГИ для дачи показаний по делу в случае игнорирования им повесток на допрос.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «следователь в Закарпатье, который расследует дело по убийству, считает для себя необходимым допросить господина В.БАЛОГУ в качестве свидетеля».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «как только В.БАЛОГЕ будет направлена повестка, он должен явиться к следователю и дать правдивые показания, если нет, будет применен силовой привод, как это было с другими высокопоставленными лицами».

Министр не стал уточнять, о каком именно преступлении идет речь, только отметил, что В.БАЛОГА узнает суть дела «прямо на допросе». «Закон существует для всех, он (В.БАЛОГА) должен уважать обязанности и права следователя Украины», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.