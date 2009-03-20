Луценко предупредил Балогу: не придет на допрос - приведут силой

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО допускает силовой привод главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ для дачи показаний по делу об убийстве в Закарпатье в случае игнорирования им повесток на допрос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в Донецке на брифинге.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «следователь в Закарпатье, который расследует дело по убийству, считает для себя необходимым допросить господина В.БАЛОГУ в качестве свидетеля».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, «как только В.БАЛОГЕ будет направлена повестка, он должен явиться к следователю и дать правдивые показания, если нет, будет применен силовой привод, как это было с другими высокопоставленными лицами».

Министр не стал уточнять, о каком именно преступлении идет речь, только отметил, что В.БАЛОГА узнает суть дела «прямо на допросе». «Закон существует для всех, он (В.БАЛОГА) должен уважать обязанности и права следователя Украины», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, ранее Ю.ЛУЦЕНКО заявлял, что МВД имеет ряд вопросов к В.БАЛОГЕ в связи с расследуемым уголовным делом об убийстве человека в Закарпатской области.

"Да, у нас есть к нему вопросы другого характера - мы намерены вызвать его на допрос по делу об убийстве в Закарпатье, собираемся задать ему и ряд других вопросов", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.