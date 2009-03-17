Пастору Черновецкого светит до 12 лет с конфискацией

Следователи Главного следственного управления МВД Украины в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства компании «Кингз Кепитал», выдвинули обвинение пастору Посольства Божьего Сандею АДЕЛАДЖЕ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в ДСО, С.АДЕЛАДЖА, гражданин Нигерии, который официально проживает в Украине, обвиняется в организации завладения средствами граждан путем мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

По информации ДОС, действия С.АДЕЛАДЖИ подпадают под ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах), которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

14 марта следователи во второй раз избрали для С.АДЕЛАДЖИ меру пресечения – подписку о невыезде.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября 2008 года руководство компании «Кингз Кепитал» заявило о решении временно прекратить выплаты клиентам.

24 ноября столичная милиция задержала руководителя «Кингз Кепитал» Александра БАНДУРЧЕНКО по обвинению в мошенничестве с деньгами граждан.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что основанием для возбуждения уголовного дела согласно ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) были заявления почти от 60 граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кепитал» не могут получить ни обещанных процентов, ни вложенных денег.

2 января в рамках расследования уголовного дела о деятельности «Кингз Кепитал» киевская милиция начала обыски на местах работы и проживания пастора «Посольства Божьего» С.АДЕЛАДЖИ.

В киевской милиции также отметили, что это связано с тем, что в заявлениях пострадавших от деятельности «Кингз Кепитал» отмечается, что именно С.АДЕЛАДЖА во время своих проповедей призывал прихожан вкладывать деньги в это финансовое учреждение.