Полиция получила уже более 2 тысяч сообщений о заражении компьютеров вирусом-вымогателем

В Национальную полицию Украины поступило уже 2108 сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-блокиратором, который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, из них за последние трое суток официально поступило 420 заявлений от частного и государственного секторов страны, в 66 случаях начаты уголовные производства по статье 361 Уголовного кодекса Украины.

«За последние сутки таких сообщений поступило около 600. По словам специалистов из киберполиции, на третий день фиксации таких сообщений организации обращались в полицию только с целью консультации и документирования пораженных вирусом компьютеров», - говорится в сообщении.

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Всего в настоящее время по поводу блокирования работы компьютерной техники с помощью вируса-шифровальщика в полицию официально подано 420 заявлений. Из них - 309 обращений от частного сектора страны и 111 - от государственных организаций.

По результатам полученных обращений, в 66 случаях полиция начала уголовные производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 354 таких факта внесены в журнал единого учета о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос об их правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке, распространяемой вирусом Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.