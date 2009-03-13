Форум спасения Киева знает, как уберечь украинцев от шмурдяка

Форум спасения Киева требует от премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО уволить Дениса ФУДАШКИНА с поста заместителя Министра финансов Украины, что, по мнению общественных организаций, остановит крышевание шмурдячного бизнеса в стране, и будет способствовать эффективному формированию доходной части Госбюджета, заявил сегодня во время пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Именно благодаря усилиям ФУДАШКИНА каждая попытка изменить ставку акцизного сбора на крепленые вина (составляет 50 коп. за литр, не изменялась с 18 ноября 2004 года - УНИАН) блокируется со стороны Министерства финансов Украины. ФУДАШКИН использует все рычаги влияния для того, чтобы не допустить повышения ставки акцизного сбора и на табачные изделия. Вместе с табачными лоббистами он препятствует принятию соответствующих законопроектов (№ 2272 от 25.03.2008 и № 3281 от 09.10.2008 - УНИАН). С одной стороны, он препятствует принятию решений, которые бы способствовали наполнению доходной части Госбюджета, а с другой - вредит будущим поколениям Украины», - убежден В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, принятие законопроекта о повышении акцизов на табачные изделия (№ 3281) принесло бы в Госбюджет 5,8 млрд. грн., а принятие законопроектов о повышении акцизов на спирт (в том числе на крепленые вина) и на пиво - 5,2 млрд. грн.

Главный координатор напомнил, что 10 февраля «Форум спасения Киева» и другие общественные организации обратились Ю.ТИМОШЕНКО с требованием уволить Д.ФУДАШКИНА с должности заместителя Министра финансов Украины, но ответ так и не получили.

«Документ попал в Управление гуманитарной политики Кабинета министров, откуда его направили в Министерство финансов Украины. Вот вам лично не смешно?!», - обратил внимание В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он выразил уверенность в том, что чиновники, «руководствуясь принципом круговой поруки, пытаются потерять обращение в бесконечных коридорах Кабмина и Минфина».

Вспоминая публичные выступления Д.ФУДАШКИНА и В.ПИНЗЕНИКА, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ отметил, что их утверждения, относительно повышения акцизов (может повлечь за собой увеличение случаев контрабанды - УНИАН) - это вопрос деятельности стражей порядка.

«Откуда будет поступать контрабанда, если Украина сегодня главный поставщик контрабанды в Западную Европу?! В Украине самые низкие цены - более низкие только в Молдове», - отметил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева».

Мотивируя свою точку зрения относительно целесообразности увольнения Д.ФУДАШКИНА с должности заместителя министра финансов, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что в 2003-2004 годах нынешний заместитель министра финансов был членом Совета директоров Ассоциации «Виноградари и виноделы Украины», потом - Председателем наблюдательного совета ОАО СП «Черноморская жемчужина», которая входит в состав торгово-промышленной группы «Кронос-инвест».

«Вообще, попадание ФУДАШКИНА в министерское кресло, где он занимается вопросами налоговой и таможенной политики, по меньшей мере, странно, потому что он работал только в частных конторах вино-водочной промышленности», - отмечает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В свою очередь, председатель правления общественной организации «Сила Киева» Сергей КРАВЧЕНКО сообщил, что ФУДАШКИНИМ было инициировано перераспределение полномочий в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

«По приказу Министерства финансов он подчинил себе предприятие государственного пробирного контроля, отняв эту функцию у государственной пробирной службы Украины. Если премьер-министр считает, что такой человек может занимать должность заместителя министра финансов, то, простите, куда мы идем?!», - возразил С.КРАВЧЕНКО.

Ведущая социального проекта «Найдем выход» «Первого» канала Наталия РОЗИНСКАЯ привела статистические данные, согласно которым, за год украинцы выпивают 320 млн. бутылок вина, причем 280 млн. бутылок вина - это дешевые порошковые вина, которые стоят от 5 грн.

«В условиях нестабильности и экономического кризиса человек не находит для себя лучшего выхода, чем пить и курить, и вроде бы от этого становится легче. 40 % детей в возрасте от 14 до 18 лет уже вовлечены в систематическое употребление алкоголя. Если мы не будем называть конкретные фамилии людей и факты, наша нация не выдержит шмурдячный натиск. Это приведет к тому, что украинцы станут нацией алкоголиков и табакозависимых людей», - заметила Наталия РОЗИНСКАЯ.

По ее мнению, главная причина стремительной алкоголизации молодежи - доступность спиртного и агрессивная реклама, направленная на формирование позитивного отношения к спиртному.

Также Н.РОЗИНСКАЯ добавила, что уровень распространенности курения в Украине сегодня один из наивысших в мире - мы на 11 месте. В Украине курит 67 % мужчин и 20 % женщин.

По мнению участников пресс-конференции, после снятия ФУДАШКИНА с должности заместителя Министра финансов Украины, рассмотрением его деятельности на госслужбе должна заняться прокуратура.

Если ФУДАШКИНА не уволят, общественные активисты обещают устраивать акции около Кабмина.