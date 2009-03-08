Погода на 9 марта

9 марта на территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных и восточных областях ожидаются небольшие (в Карпатах умеренные) осадки, на остальной территории местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в западных областях до 3° мороза, в Крыму 2-7° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 7-12° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-4° мороза.

В Киевской области будет облачно с прояснением. Возможен небольшой дождь (днем местами). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-4° тепла, днем 3-8° тепла, в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла. По г. Киеву ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.