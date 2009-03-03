Парламент запретил усыновлять детей убийцам, насильникам и наркоманам

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении дополнений и изменения в Семейный и Уголовный кодексы Украины (относительно усыновления)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 378 из 439 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект направлен на то, чтобы существующий институт усыновления в Семейном и Уголовном кодексах Украины был приведен в соответствие с Конституцией Украины.

Статьей 212 Семейного кодекса определен круг лиц, которые не могут быть усыновителями. Дополнение части 1 пунктом 9 обеспечит ограничение усыновления лицами, которые имели судимость за преступления против жизни и здоровья человека, против свободы, чести и достоинства человека, половой свободы и половой неприкосновенности человека, против нравственности, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или имеют не погашенную в установленном порядке судимость за другие преступления.

В дополнении нуждается статья 283 Семейного кодекса об усыновлении иностранцем ребенка, который является гражданином Украины. Абзац второй части 4 определяет, что правительственный орган государственного управления по усыновлению и защите прав ребенка направляет запрос в Министерство внутренних дел Украины о проверке иностранцев, желающих усыновить ребенка, который является гражданином Украины, на наличие или отсутствие информации компрометирующего характера в правоохранительных органах других государств и Генеральном секретариате Интерпола.