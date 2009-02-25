Весной Вакарчук помашет кулаками по итогам поступления в вузы в 2008-м

Министерство образования и науки Украины весной 2009 года обнародует результаты проверки правильности зачисления абитуриентов на первый курс каждого высшего учебного заведения в 2008 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОН.

Повышение качества предоставления образовательных услуг высшими учебными заведениями – один из приоритетов Министерства образования и науки Украины, отмечает пресс-служба. Как подчеркивает министр образования Иван ВАКАРЧУК, высшая школа нуждается в системных реформах. Сегодня в Украине неоправданно большое количество ВУЗов всех уровней аккредитации и форм собственности – 904, что чрезвычайно много, если ориентироваться на европейской опыт. До сих пор в Украине росло количество высших учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации – с 156 до 351, увеличилось также количество высших учебных заведений частной формы собственности - с 25 до 202. Есть необходимость в оптимизации и сокращении отделенных структурных подразделений высших учебных заведений, ведь их создание часто бессистемное и немотивированное, и во многих случаях предопределено исключительно финансовыми соображениями.

С целью повышения качества образовательных услуг, МОН по инициативе И.ВАКАРЧУКА также реформирует систему аккредитации ВУЗов, где среди первоочередных шагов – придание надлежащей прозрачности, открытости и ясности процедурам лицензирования и аккредитации.

Государственная аккредитационная комиссия тщательно рассматривает все случаи нарушения условий предоставления образовательных услуг - если такие есть, то ВУЗ лишают лицензий, или прекращают его образовательную деятельность. Каждый студент из таких учебных заведений будет переведен в другие университеты региона. Необходимым условием лицензирования и аккредитации является отсутствие нарушений при зачислении студентов на первый курс по результатам внешнего независимого оценивания. Потому весной 2009 года МОН обнародует результаты проверки правильности зачисления абитуриентов на первый курс каждого высшего учебного заведения в 2008 году.

С целью налаживания работы и для улучшения результатов деятельности ГАК проводится внутренняя кадровая и организационная работа. В частности, на должность исполнительного руководителя Государственной аккредитационной комиссии недавно был назначен Руслан КОВАЛЬЧУК.

Следовательно, начатые еще в 2008 году масштабные реформы высшего образования подтвердили необходимость изменений в предоставлении образовательных услуг высшими учебными заведениями. Министерство образования будет контролировать все процессы, происходящие в этой плоскости, поскольку каждый украинский ребенок имеет право на качественное образование европейского уровня.