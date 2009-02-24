Стельмаху посоветовали быть таинственным банковским гномом

Глава НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ не должен делать никаких публичных заявлений, так как после его выступлений доверие к банковской системе Украины только падает.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр экономики, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор СУСЛОВ.

«Владимиру Семеновичу СТЕЛЬМАХУ ни в коем случае нельзя быть публичным. Ему не нужно появляться на публике и выступать. После его выступлений недоверие к банковской системе только увеличивается. Если уже так получается, что Владимир Семенович остается, ему ни в коем случае не нужно выступать публично. Он должен быть таким таинственным банковским гномом, и от его имени должен выступать кто-то другой», - сказал В.СУСЛОВ.

Кроме того, В.СУСЛОВ убежден, что глава НБУ в условиях кризиса не может позволить себе роскошь на месяц уйти в отпуск.

«Человеку 70 лет, даже чтобы отпраздновать день рождения, отдохнуть после этого празднования Владимиру Семеновичу понадобился месяц, в условиях кризиса. В этих условиях действовать и принимать решения нужно намного более динамично. Нужно чувствовать ответственность за всю эту ситуацию», - сказал В.СУСЛОВ.

Как сообщал УНИАН, 15 января в пресс-службе Нацбанка сообщили, что глава НБУ В.СТЕЛЬМАХ ушел в отпуск (позже выяснилось, что на 30 дней). При этом в пресс-службе отметили, что отпуск связан с 70-летним юбилеем председателя Нацбанка, который В.СТЕЛЬМАХ будет отмечать 18 января.

И. о. председателя Нацбанка стал первый заместитель главы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

26 января Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем Национального банка Украины. В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности главы Национального банка Украины».

В Секретариате Президента Украины заявляют, что, несмотря на данное решение ВР, В.СТЕЛЬМАХ остается законным председателем Национального банка Украины.