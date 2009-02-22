Мэр Львова называет преступлением намерение компании «Львовгаз»

Мэр Львова Андрей САДОВЫЙ называет преступлением намерение компании «Львовгаз» отключить город от теплоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

«Государство резко подняло цены на газ и, соответственно, на тепло. И даже, несмотря на такие действия, даже несмотря на экономический кризис, львовяне честно платят. Если у кого-то из газовщиков поднимется рука отключить при такой погоде газ домам, больницам, детсадам, то это будет преступление, и мы сделаем все возможное, чтобы этого не допустить», - заявил городской председатель Львова А.САДОВЫЙ.

В пресс-службе горсовета утверждают, что проплаты ЛКП «Зализничнетеплоэнерго» за февраль 2009 года составляют 120%, а ЛКП «Львовтеплоэнерго» - 82%. Общая проплата «Зализничнетеплоэнерго» достигла 70%, а «Львовтеплоэнерго» - 66%. Это одна из самых высоких проплат в Украине.

«Например, проплата за газ в Луганске составляет 15%, в Симферополе - 16%, Ужгороде - 16%, Виннице - 36%, Донецке - 34%. В свою очередь, города Львов, Тернополь, Николаев имеют проплаты выше 60%. Это самые высокие показатели в Украине. Кроме того, письмо, которое было обнародовано в СМИ со ссылкой на пресс-службу ОАО «Львовгаз», о том, что на имя городского председателя Львова направлено письмо-предупреждение об отключении газа, нам не поступало. В свою очередь, городской председатель Львова направил НАК «Нафтогаз Украины» телеграмму о незаконных намерениях «Львовгаза» в отношении львовян», - сообщил УНИАН начальник Управления информационной политики и внешних отношений Львовского горсовета Остап ПРОЦИК.

Также А.САДОВЫЙ заявил, что глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО запретила газоснабжающим компаниям отключать населенные пункты от тепла.

«Мы донесли информацию до премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о тех безобразиях, которые вытворяют на местах представители газовых служб. На дворе минусовая температура, а они угрожают отключениями тепла. И это при том, что Львов имеет одни из самых высоких проплат по газу в Украине. Юлия Владимировна при всех сообщила, что дает указание запретить отключение городов от газоснабжения в отопительный период. Хочу верить, что авторитет главы правительства достаточен для руководителей «Львовгаза», – сказал А.САДОВЫЙ на собрании ассоциации городов Украины, которое состоялось 20 февраля в Киеве с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля пресс-служба ОАО «Львовгаз» распространила направленное на имя городского председателя Львова письмо, в котором, в частности, отмечалось, что «львовские коммунальные предприятия «Львовтеплоэнерго» и «Зализничтеплоэнерго» на протяжении февраля потребляли газ без выделенных лимитов, в результате чего 19 февраля давление газа в газораспределительной системе Львова упало ниже допустимого предела. В связи со снижением температуры воздуха и связанным с этим повышением потребления газа давление будет продолжать падать, что может привести к аварийному срабатыванию автоматики безопасности газораспределительных пунктов и как следствие - прекращению газоснабжения всем потребителям Львова с 10.00 23 февраля».