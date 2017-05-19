СБУ является крупнейшим нарушителем прав человека, где совершают пытки - правозащитники

Служба безопасности Украины является крупнейшим нарушителем прав человека и структурой, сотрудники которой совершают пытки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве по результатам доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году, подготовленного Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, заявил председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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"Служба безопасности сегодня является крупнейшим нарушителем прав человека. Именно на СБУ больше всего (примерно половина) жалоб о пытках, не предоставлении доступа к адвокатам, задержании без решения судов... Национальная полиция значительно более дисциплинирована в этой сфере, чем СБУ", - сказал Захаров.

По словам правозащитника, несмотря на опровержения, которые звучат со стороны СБУ, в ее структуре вопреки закону продолжают существовать изоляторы временного содержания.

"Никакой реакции на обвинения от нее (СБУ), увы, не звучало", - заявил Захаров.

Напомним, в прошлом году делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток обвинила Украину в отказе в полном доступе к местам лишения свободы.

Члены подкомитета были вынуждены прервать свою поездку по Украине, поскольку им отказали в доступе к некоторым мест лишения свободы или временного содержания людей под стражей, подчиненных Службе безопасности Украины.

В частности, 26 мая СБУ не допустила миссии подкомитета ООН по предупреждению пыток в свои управления в Мариуполе и Краматорске из-за присутствия в ее составе россиянина.