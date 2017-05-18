Львовяне готовят грандиозное празднование Дня вышиванки
14:45, 18 мая 2017Общество
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Для этого в центре города собралось уже более сотни людей в старинных и современных рубашках.
Львовяне готовят грандиозное празднование Дня вышиванки
Во Львове сегодня даже скульптуры одели в национальную одежду. Там собираются провести шествие в вышиванках, как сообщается в сюжете ТСН.
Для этого в центре города собралось уже более сотни людей в старинных и современных рубашках.
Вишиванковое шествие посвятили современным героям города, пройдет она до Лычаковского кладбища, где похоронены майдановцы и участники АТО.
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В шествии принимает участие преимущественно молодежь, одетая в самые разнообразные рубашки.
Также в вышиванки одеты не только люди, но и статуи на площади Рынок.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая в Украине отмечают День вышиванки.
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