Львовяне готовят грандиозное празднование Дня вышиванки

Во Львове сегодня даже скульптуры одели в национальную одежду. Там собираются провести шествие в вышиванках, как сообщается в сюжете ТСН.

Для этого в центре города собралось уже более сотни людей в старинных и современных рубашках.

Вишиванковое шествие посвятили современным героям города, пройдет она до Лычаковского кладбища, где похоронены майдановцы и участники АТО.

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В шествии принимает участие преимущественно молодежь, одетая в самые разнообразные рубашки.

Также в вышиванки одеты не только люди, но и статуи на площади Рынок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая в Украине отмечают День вышиванки.