В Украине сегодня отмечают День вышиванки (видео)

В Украине сегодня отмечают День вышиванки. Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Это праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда несколько студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. А уже через несколько лет этот праздник приобрел международные масштабы.

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с праздником.

«Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!», - говорится в приветствии главы государства, размещенном в Facebook.

«Поздравляю всех с Днем вышиванки!», - написал Порошенко.