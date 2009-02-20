Администрация США намерена возвращать банки в частные руки
00:42, 20 февраля 2009Общество
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Чтобы не испортить финансовую систему
|Бен Бернанке
По его словам, государственное управление банками слишком продолжительное время "самым отрицательным образом" скажется на стабильности финансовой системы США.
"Какие бы действия ни предпринимало правительство в настоящий момент, администрация США твердо намерена сохранять банки в частной собственности или возвращать их в частные руки при первой благоприятной возможности", - передает слова Б.Бернанке РосБизнесКонсалтинг.
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