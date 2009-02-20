Администрация США намерена возвращать банки в частные руки

Администрация Соединенных Штатов стремится сохранять банки в частной собственности. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке.

По его словам, государственное управление банками слишком продолжительное время "самым отрицательным образом" скажется на стабильности финансовой системы США.

"Какие бы действия ни предпринимало правительство в настоящий момент, администрация США твердо намерена сохранять банки в частной собственности или возвращать их в частные руки при первой благоприятной возможности", - передает слова Б.Бернанке РосБизнесКонсалтинг.