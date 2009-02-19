В Черкассах планируют снизить квартплату

В Черкассах планируют через месяц снизить тарифы на квартплату в среднем на 4-5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, такое решение было принято на совместном совещании городского председателя Сергея ОДАРИЧА с руководителями черкасских ремонтно-эксплуатационных управлений (РЭУ) 19 февраля.

По мнению Черкасского городского председателя, квартплату удастся снизить за счет: уменьшения премиального фонда работников РЭУ с 40% до 30%; уменьшения на 12-18% стоимости услуг по обслуживанию лифтов; снижения уровня рентабельности с почти 3% до 1%; сохранения заработной платы работников РЭУ на уровне прошлого года; уменьшения использования электроэнергии и внедрения энергосберегающих технологий.

С.ОДАРИЧ проинформировал, что решающую роль в планируемом уменьшении тарифов на квартплату, прежде всего, сыграли договоренности с организациями, которые обслуживают в Черкассах лифты, об уменьшении стоимости их услуг на 12-18%.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что два месяца назад городской председатель обратился ко всем руководителям коммунальных предприятий с требованием предоставить четкий план мероприятий по оптимизации своих расходов. Лишь на прошлой неделе в черкасских городских СМИ было обнародовано письмо руководителей РЭУ, в котором они утверждают, что благодаря сокращению своих расходов могут «достичь снижения тарифов на 20% от величины увеличения самого тарифа».

Справка УНИАН. Последнее повышение тарифов на квартплату в Черкассах состоялось 25 ноября 2008 г. на 47%.