В Киеве на День независимости пройдет военный парад

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабмину утвердить и обеспечить проведение мероприятий к годовщине Дня независимости. Об этом говорится в указе главы государства "О праздновании 26-й годовщины независимости Украины".

Так, планом мероприятий предусмотрена 23 августа 2017 года, в День государственного флага Украины, церемония торжественного поднятия флага в различных городах страны. 24 августа 2017 года, в День независимости Украины, парада войск на улице Крещатик и Майдане Незалежности в Киеве.

Также на День независимости должны пройти церемонии возложения в городе Киеве и других населенных пунктах цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО.

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Кроме того, Порошенко предлагает обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа 2017 года молебны за Украину.

"Министерству внутренних дел Украины, Нацполиции Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан во время проведения мероприятий по случаю Дня государственного флага Украины и 26-й годовщины независимости Украины", - говорится в указе президента.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2016 года на Майдане Незалежности в Киеве прошло торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур.

Кроме того, по центру Киева прошла военная техника.

Впервые за времена независимости военная техника по Крещатику прошла в 1998 году. До этого четыре года парады на День независимости проходили без нее.