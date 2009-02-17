Погода на завтра: опять снег

Завтра в Украине местами ожидается небольшой снег, днем в Крыму временами с дождем, в Карпатах и на Закарпатье умеренный снег; лишь в восточных областях без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных, местами в центральных областях и на севере Левобережья на дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 1-6° мороза, в Карпатах ночью 15-20°, днем 7-12° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, на побережье морей около 0°, днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем юге 3-8° тепла. опять снег

В Киеве и области ночью без осадков, утром и днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°, по области ночью 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.