Спад промпроизводства в Украине - 34,1%

В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года, по сравнению с январем 2008 года, составил 34,1%, в январе 2008 года против декабря 2008 года зафиксирован спад на уровне 16,1%.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, спад объемов промпроизводства в январе 2009 года против января 2008 года по отраслям составил: добывающая промышленность – 21,4% (в январе к декабрю 2008 года – 7,4%), добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – 39,2% (к декабрю – 6%), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 8,6% (к декабрю – 8%).

В обрабатывающей промышленности снижение производства в январе 2009 года против января 2008 года составило 41,6% (против декабря – 22,4%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксировано уменьшение - на уровне 14,3% (против декабря – 22,5%).

В легкой промышленности зафиксировано падение объемов производства на уровне 38,4% (к декабрю - 33,6%): в текстильной промышленности и пошиве одежды, меха и изделий из него - спад 42% (к декабрю - 35,6%), в производстве кожи, изделий из нее - спад 22,2% (к декабрю - 25,9%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, спад производства в январе 2009 года против января 2008 года составил 46,4% (к декабрю - 19,2%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 30,6% (к декабрю - 29,9%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - рост 2,4% (рост к декабрю - 1,6%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксировано уменьшение производства на уровне 49,6% (к декабрю - 26,8%), в том числе, в химическом производстве - спад 49,1% (к декабрю - 23,2%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - спад 52% (спад 39%). В производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) - спад 53,4% (к декабрю - 32,9%).

В Госкомстате сообщили, что в январе 2009 года в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с январем 2008 года, снижение производства составило 46% (к декабрю - 4,5%), в машиностроении зафиксирован спад на уровне 58,3% (41,1%), в частности, в производстве машин и оборудования - спад 55,1% (к декабрю - 43,6%), производстве электрического, электронного и оптического оборудования – спад 50% (спад 36,2%), производстве транспортного оборудования – спад 64,3% (спад 41,6%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован спад 15,2% (спад 1,3%).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства год к году предыдущему в последний раз фиксировался десять лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 г.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 г. – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) были следующие: 1991 – 95,2%, 1992 – 73,6%, 1993 – 92%, 1994 – 72,7%, 1995 – 88%, 1996 – 94,9%, 1997 -99,7%, 1998 – 99%, 1999 – 104%, 2000 – 113,2%, 2001 – 114,2%, 2002 – 107%, 2003 –115,8%, 2004 – 112,5%, 2005 – 103,1%, 2006 – 106,2%, 2007 – 110,2%, 2008 – 96,9%.