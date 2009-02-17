Население Крыма против вхождения полуострова в состав России, заявил вчера на пресс-конференции в Москве председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, он сказал: «Я не берусь говорить о всех людях, но те опросы, которые мы проводили в Крыму в свое время, говорят о том, что подавляющее большинство людей не являются сторонниками отделения (от Украины) и возвращения Крыма и Севастополя России».

Как отметил С.КУНИЦЫН, в Крыму проживает 58% этнических русских, а в Севастополе их 71%. Он отметил, что эта территория единственная, где украинцы не составляют большинство.

По его словам, большинство крымчан стоят на позициях, чтобы Россия и Украина были связаны тесными узами дружбы, чтобы не было таможенных и других препятствий для пересечения границы.