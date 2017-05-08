Одного из задержанных утром после обыска крымских татар увезли в Краснодарский край

Сервера Тороза, в доме которого в крымском селе Морское сегодня утром российские силовики провели обыск, увезли в Краснодарский край России.

Об этом сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер в комментарии Крым.Реалии.

«На Сервера возбуждено какое-то уголовное дело в Краснодарском крае. Нам непонятно какое. Передали всю информацию адвокатам – они будут выяснять что к чему и обжаловать протокол. Единственное, что известно – родители сразу поехали в отделение полиции, где не имели ни малейшего представления о происходящем. В конечном итоге они созвонились с Краснодарским краем и там уточнили, что человек увезен туда», – сообщила активистка.

В открытых источниках российских силовых ведомств нет информации о задержании Тороза.

Ранее крымскотатарская активистка Дюльбер рассказала, что сына Сельвера Тороза российские силовики удерживали на территории гостиницы.

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Вместе с тем другого задержанного после утреннего обыска 8 мая в Судаке крымчанина Аметова Амета отпустили.

Сегодня утром в крымском селе Морское силовики провели обыск в доме крымского татарина Тороза. Квартал в селе Морское, где компактно проживают крымские татары, оцепили тремя автобусами вооруженных людей.

Также сегодня во время обыска в доме у председателя судакского районного меджлиса Ильвера Аметова силовики избили его сына и увезли его в неизвестном направлении. По словам Аметова, в дом ворвались около десяти силовиков. Свое появление они объяснили поступившим к ним сигналом о том, что в доме могут находиться оружие и наркотики.

Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков и задержания пока нет.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».