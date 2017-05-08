Журналист рассказал подробности сегодняшних обысков у крымских татар: поводом стало анонимное письмо

В оккупированном Россией Крыму силовики снова проводили обыски в домах крымских татар, двух людей забрали на допрос. Об этом сообщает в Facebook журналист Антон Наумлюк.

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«В Крыму очередные обыски у крымских татар. Утром несколько улиц в селе Капсихор или Морское, где компактно проживают крымские татары, оказались заблокированы автобусами с вооруженными силовиками, дорога на Судак также была перекрыта. Сотрудники СОБР провели обыск в доме Тороза Юсуфа, а также Ильвера Аметова, который возглавлял Судакское отделение Меджлиса, до того, как орган самоуправления крымских татар был запрещен российскими властями», - отметил он.

По данным Наумлюка, обыски начались утром, их проводили 10 сотрудников российских силовых ведомств в масках и с оружием.

«Поводом для обыска послужило анонимное письмо, в котором речь идет о продаже оружия и наркотиков в доме Юсуфа и Аметова. Очевидно, в результате обыска ничего найдено и изъято не было, но сыновей Юсуфа и Аметова забрали для допроса. По некоторой информации, во время задержания была применена сила», - добавил журналист.

Он отметил, что обыски в домах крымских татар проводятся российскими силовиками практически еженедельно. Правозащитники и сами крымские татары считают, что это целенаправленная акция запугивания нелояльного к российской власти у населения под предлогом борьбы с терроризмом.

Утром 8 мая председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев на своей странице в Facebook написал, что у председателя Судакского районного меджлиса Ільвера Аметова проводят обыск.

Во время обыска в доме главы Аметова силовики избили его сына и увезли в неизвестном направлении.

В декабре 2015 года российские силовики также провели обыск в доме председателя Судакского районного меджлиса Ильвера Аметова. Комментариев подконтрольных России силовых ведомств Крыма по поводу обысков пока нет. После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что одновременно с обыском у Аметова было оцеплен квартал компактного проживания крымских татар в поселке Капсихор (Морское), расположенном в 20 км от Судака. Чубаров добавил, что причиной оцепления стал обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза.