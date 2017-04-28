Майский "шатун": украинский генерал назвал самые опасные регионы Украины

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал наиболее потенциально опасные регионы в период майских праздников.

По словам Маломужа, во время массовых мероприятий возможны провокации с целью дестабилизировать ситуацию в Украине, прежде всего, в Одессе, передает Апостроф.

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"Это, конечно, Одесса с учетом событий 2 мая", - отметил он. Кроме того, по словам, эксперта, опасность сохраняется во всех восточных и южных регионах страны, где установились более активные традиции отмечать майские праздники.

"Это – столица с учетом представительства разных политических, радикальных сил и военизированных формирований. Ну и опасности, которые сохраняются на линии разграничения", - добавил Маломуж.

Ранее УНИАН сообщал, что Служба безопасности Украины не располагает информацией о подготовке терактов или провокаций на майские праздники в Одессе.