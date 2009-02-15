Внимание выпускникам: завершается регистрация на тестирование

3 марта с.г. заканчивается регистрация участников внешнего оценивания 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления образования и науки Киевской городской госадминистрации.

В ведомстве напоминают, что выпускники общеобразовательных учебных заведений 2008-2009 учебного года и лица, которые получают полное общее среднее образование экстерном, регистрируются участниками внешнего независимого оценивания в пунктах регистрации, созданных на базе общеобразовательного учебного заведения, в котором они учатся и будут проходить государственную итоговую аттестацию.

Выпускники общеобразовательных учебных заведений прошлых лет, учащиеся (студенты) профессионально-технических и высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, регистрируются на единых пунктах регистрации, созданных на базе отдельных высших учебных заведений или других заведений образования.

Адреса единых пунктов регистрации размещены на главной странице сайта управления www.kievtest.org.ua и на сайте Украинского центра оценивания качества образования www.testportal.gov.ua.

Вступление в высшие учебные заведения I-IV уровней аккредитации в 2009 году только по сертификатам Украинского центра оценивания качества образования.