В Киеве введены в действие тарифы на ритуальные услуги

В Киеве установлены и введены в действие тарифы на ритуальные услуги, которые включены в необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг, предоставляемых специализированными коммунальными предприятиями “Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания” и “Киевский крематорий”.

Соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации от 26 января с.г. опубликовала муниципальная газета “Хрещатик” (№137 (570)).

Как отмечается в документе, льготы на оплату за ритуальные услуги и помощь на захоронение будут предоставляться в соответствии с действующим законодательством Украины.

В соответствии с распоряжением, заключение договора, который предусматривает заказ на организацию и проведение захоронения, стоит 38 грн.; стоимость копания могилы в зависимости от почвы, размера гроба, способа осуществления работы и времени года установлена от 330 грн. (копание полумеханизированным способом для гробов длиной до 1,5 м в летнюю пору) до 1 тыс. 280 грн. (копание могилы в грунте ІІ группы ручным способом для гроба длиной свыше 1,5 м в случае проведения работ по подзахоронению в семейную могилу в зимнюю пору).

Захоронение урны с прахом стоит от 55 грн. до 430 грн.; монтаж памятника (без его изготовления) – в зависимости от его веса от 625 грн. до 1 тыс.530 грн., демонтаж намогильного сооружения – от 120-160 грн. до 225-310 грн. (в зависимости от времени года и веса).

Выдача свидетельства о захоронении оценена в 5 грн.

Относительно услуг крематория определено, что кремация умершего в стандартном гробу стоит 590 грн., в специальном – 650 грн., захоронение (подзахоронение) урны с прахом в зависимости от времени года – 380 и 475 грн.

Все указанные цены включают НДС.