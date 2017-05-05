Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" избрана мера пресечения в виде ночного ареста - НАБУ

Одному из руководителей государственного концерна «Ядерное топливо» (в состав которого входит ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат»), которого подозревают в причастности к хищению средств «ВостГОК» в размере 17,28 млн долл. США, избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Как сообщила пресс-служба НАБУ, соответствующее решение принял Соломенский районный суд г. Киева сегодня, 5 мая.

Также решением суда подозреваемого обязали носить электронное средство контроля (браслет) и сдать все паспорта.

Указанный чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

22 апреля ему было сообщено о подозрении в порядке, установленном для случаев, когда подозреваемый находится за пределами Украины. 4 мая чиновник получил уведомление о подозрении лично.

Как сообщал УНИАН, по версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило с компанией-посредником, подконтрольной экс-депутату Николаю Мартыненко, контракт на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был причинен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

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20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

Прокурор САП Роман Симкив подчеркнул, что по делу Мартыненко есть 5 подозреваемых, которым объявлено подозрение, а Мартыненко среди них отводится роль организатора, то есть человека, который создал и руководил действиями других лиц в совершении данного уголовного правонарушения”.