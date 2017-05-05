Во Львове началось празднование Дня города, которое продлится пять дней

Во Львове сегодня, 5 мая, началось празднование 761-годовщины города, которое продлится до 9 мая включительно. Как сообщил УНИАН начальник управления культуры Львовского горсовета Михаил Мороз, девизом нынешнего празднования стало: «День города вдохновения. Ты творишь свой город, а город создает тебя».

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По словам чиновника, в нем впервые задействованы все районы Львова, чтобы «празднование было не только для туристов, но и для самих львовян».

В программе празднований, в частности, масштабный круглосуточный арт-фестиваль в формате арт-шоу, который стартовал 5 мая. 6 мая во время торжественной сессии городского совета отметят лучших львовян; в центре города состоится городской торжественный марш и на проспекте Свободы откроют фан-зону «Евровидения». 7 мая День города будут праздновать в театре Леси Украинки, а возле городской Ратуши будет проходить праздничный концерт. 8 - 9 мая состоится Международный шахматный фестиваль «Кубок Львова 2017», фестиваль современного танца «Ритмы времени» и праздничные ярмарки.

Порядок во время празднования Дня города будут обеспечивать более 700 полицейских. В отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції области сообщили, что кроме усиленных патрулей, созданы дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на преступления и правонарушения, в усиленном режиме работают также взрывотехническая и кинологическая службы.

По информации Львовского городского совета, в этом году на праздновании Дня города ожидают около 50 тысяч туристов, из которых около 35 процентов - иностранцы.

По информации Главного управления статистики во Львовской области, в прошлом году во Львове и области поток иностранцев вырос на 46,9%. Количество клиентов гостиниц выросла на 27 процентов. Больше всего в отелях жили поляки, турки, немцы и белорусы.