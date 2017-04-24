Во Львове во время концерта обокрали группу, которая представит Украину на Евровидении

Во Львове у гитариста группы O. Torvald, которая представит Украину на Евровидении-2017, прямо со сцены украли гитарные педали эффектов. Об этом говорится в сообщении музыкантов на странице в Facebook.

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"Во Львове произошел неприятный инцидент. У нашего гитариста прямо со сцены украли гитарные педали эффектов. Уверены, что людей, которые это сделали, видело большинство стоящих возле сцены. Также уверен, что это было сделано случайно или просто, чтобы заполучить себе трофей", - говорится в сообщении.

Группа рассказала, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи, но музыканты не хотят передавать видео в полицию.

Как сообщал УНИАН, в финал национального отбора на Евровидение-2017 вошли группы O. Torvald, Сальто назад, певцы Tayanna, Melovin, Illaria и Rozhden. В финале 25 февраля победителем был определен O. Torvald.