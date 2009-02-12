В Киевсовете больше часа строят простых смертных к микрофону

В Киевском городском совете уже больше часа не могут организовать выступления представителей инициативных групп киевлян, которые сегодня пикетируют мэрию.

Как передает корреспондент УНИАН, уже объявлен второй перерыв, который длится около получаса в связи с определением процесса выступлений.

После первого перерыва в заседании Киевсовета заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ завел в сессионный зал слишком большое количество митингующих, из-за чего невозможно было определить, кто и по какому поводу будет выступать перед депутатами.

Представители оппозиционных фракций пытались убедить представителей общественности, чтобы они оставили своих доверенных лиц, которые могут озвучить свои требования, а остальным – покинуть сессионный зал.

Они также отмечали, что имеют подготовленные соответствующие проекты решений Киевсовета и о снижении тарифов, и о муниципальных надбавках, а также по поводу МАФов и т. п.

Вместе с тем О.ДОВГИЙ пригласил к выступлению людей от пикетирующих, которые не подготовлены, обосновывая это тем, что они будут выступать незаангажировано.

В результате из-за невозможности определиться с теми, кто озвучит требования к депутатам, был объявлен новый перерыв. Как отметили представители фракции Блока Виталия Кличко, есть намерение составить списки тех, кто будет выступать, и уже после перерыва провести организованное заседание с приглашением представителей общественности к выступлениям.

Как сообщал УНИАН, киевляне сегодня пикетируют мэрию, требуя отменить ряд решений. В частности, требуют снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сохранить столичную бесплатную медицину.

Акция организована общественными организациями столицы и политическими силами, в частности БЮТ, Блоком Катеринчука, КПУ. Участники акции также держат флаги Блока Виталия Кличко, «Народной Самообороны» и др.

Пикетирующие также требуют от Киевсовета не делать детские и подростковые клубы города платными.

В акции принимают участие люди разного возраста, в том числе студенты, пришедшие с табличками названий своих учебных заведений, а также члены профсоюзных организаций и пр.

По данным БЮТ, всего под стенами мэрии собралось свыше 10 тыс. киевлян, протестуя против деятельности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Депутаты Киевского городского совета решили заслушать на сегодняшнем заседании представителей инициативных групп киевлян, которые собрались возле мэрии.