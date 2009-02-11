Синоптики предупреждают, в ближайшие два дня погода резко ухудшится
14:28, 11 февраля 2009Общество
3483 0
Ветер - до 15-20 м/с
12-13 февраля в связи с выходом южного циклона ожидается ухудшение погодных условий: местами сильные осадки, в западных областях в виде снега, в южной части - дождя, на остальной территории - мокрого снега и дождя.
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, синоптики предупреждают об усилении скорости ветра до 15-20 м/с. В западных, большинстве северных и центральных областей местами будет наблюдаться налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter