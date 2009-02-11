Украинцы победили на конкурсе снеговой скульптуры в Канаде

Композиция “Вертеп” украинских скульпторов была признана лучшей на фестивале снеговой скульптуры в Канаде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, авторами скульптуры являются украинцы Орест ДЗИНДРА, Сергей КЛЯПЕТУРА и Петр РОМАНЮК.

Фестиваль снежной скульптуры проходил с 2 по 9 февраля в рамках Зимнего карнавала в Квебек-Сити. На конкурс команда скульпторов представила композицию "Вертеп" (высота 4 м, длина - 6,4 м, ширина - 3 м). Скульптуру создавали исключительно лопатами и топорами, поскольку механические и электрические средства условиями конкурса были запрещены.

В то же время судьи конкурса ледовых скульптур “Хрустальный сад”, проходившего в Оттаве, присудили второе место в одиночной категории украинскому скульптуру Мирославу ДЕДИШИНУ. За 28 часов, которые отводились на выполнение задания, из восьми блоков льда М.ДЕДИШИН создал скульптуру ”Ангел”.

При определении победителей конкурса ледовых скульптур судьи учитывали первое впечатление от композиции, технические навыки, сложность и дизайн, а также творческий подход скульптора к воплощению идеи и художественную ценность. В целом из 100 возможных баллов работа М.ДЕДИШИНА набрала 90,2 балла.

20-22 февраля украинские художники также примут участие в конкурсе снежных скульптур в Руэн-Норанда, где представят две работы под названием ”Первый грех” и ”Дружба”.

В пресс-службе МИД отметили, что украинцы впервые приняли участие в конкурсах ледовых и снежных скульптур в Канаде.