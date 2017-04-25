СБУ не запретила: выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер едет с концертом в Киев (документ)

Известный российской рэп-исполнитель "Баста" (Михаил Вакуленко), который в 2015 году выступал в аннексированном Россией Крыму, 17 июня проведет концерт в Киеве.

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Журналисты обратились в Службу безопасности Украины с вопросом о том, принималось ли решение о запрете этому артисту въезжать в Украину в связи с нарушением украинского законодательства, передает Апостроф.

"По состоянию на 20 апреля 2017 года решение о запрете на въезд в Украину указанной вами персоне Службой безопасности Украины не принималось", - говорится в ответе на запрос.

Примечательно, что данные о концерте "Басты" в Крыму есть в открытом доступе в социальных сетях.