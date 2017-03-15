Представительница России на Евровидении-2017 рассказала о гастролях в оккупированном Крыму

Представительница России на Евровидении-2017 Юлия Самойлова рассказала о гастролях в оккупированном Крыму.

"Я выступала в Керчи — так же, как и в любом другом городе, я ведь уже много где пела. Не помню точно, что это был за концерт. По-моему, на какую-то спортивную тему. Обычный концерт, все было в порядке, не знаю, что так всех задело это вообще", - заявила она в интервью Медузе.

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По словам Самойловой, для нее это была довольно типичная поездка, "все было замечательно". Также представительница РФ на песенном конкурсе утверждает, что не знала тогда, что нарушает закон о территориальной целостности Украины.

"Я ехала туда так же, как в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове", - рассказала Самойлова.

Также она добавила, что СБУ еще ей не звонила по поводу гастролей в оккупированном Крыму: "никто не звонил, ничего не спрашивал".

Как сообщал УНИАН, 13 марта руководитель Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елена Гитлянская заявила, что спецслужба примет взвешенное решение о въезде на территорию Украины Самойловой.

По данным СМИ, Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму. Эту информацию уже подтвердили в Кремле.