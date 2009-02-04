В ЕЦ хотят запретить банкам давать людям валютные кредиты

Народные депутаты – представители партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ, Оксана БИЛОЗИР, Василий ПЕТЕВКА и Михаил ПОЛЯНЧИЧ внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, которым предлагают запретить кредитование физических лиц в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Согласно сообщению, целью принятия законопроекта является защита граждан Украины, которые заключили договоры кредитования в иностранной валюте, от колебания курсов иностранных валют относительно гривни, а также снижение уровня долларизации экономики Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 1046 и 1054 Гражданского кодекса Украины, а также в статью 49 Закона "О банках и банковской деятельности". Указанными изменениями предусмотрено, что кредиты физическим лицам предоставляются исключительно в национальной валюте Украины – гривне (за исключением физических лиц - предпринимателей в случае выполнения ими обязательств по внешнеэкономическим договорам (контрактам)).

Пунктом 2 заключительных положений законопроекта предлагается предоставить право физическим лицам, которые заключили договор кредита в иностранной валюте, обратиться с заявлением о переводе кредита в гривню – по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины на день подачи заявления.

При этом законопроектом предусмотрено, что при переводе кредита в гривню банкам запрещается взимание комиссии или других дополнительных платежей, а проценты за пользование кредитом устанавливаются в размере, который не превышает размера процентов по кредитам, которые предлагаются данным банком в гривне.