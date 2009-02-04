На украинской границе третьи сутки замерзают 20 верблюдов

Таможенные и ветнадзорные органы Украины не пропускают на территорию страны транспорт с 20 верблюдами из Калмыкии, следующий транзитом в Болгарию. Об этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС сегодня в пресс-службе Таганрогской таможни (Ростовская область РФ).

В результате большегрузное транспортное средство с 20 верблюдами из Калмыкии находится 3 дня на нейтральной полосе между российским автомобильным пунктом пропуска "Матвеев Курган" и украинским "Успенская", говорится в пресс-релизе таможни.

Представители российской фирмы на грузовом автомобиле Scania намеревались перевезти 20 верблюдов калмыцкой породы из России в Болгарию через территорию Украины. В субботу, 31 января 2009 г., таганрогские таможенники, проверив все документы, завершили таможенное оформление и дали разрешение на вывоз животных с территории России.

Однако на территорию Украины грузовик с верблюдами не пустили. Украинская сторона сослалась на запрет транзита животных по своей территории в связи с эпидемией африканской чумы свиней.

На протяжении трех дней российские таможенники и пограничники оказывают помощь замерзающим на нейтральной полосе "кораблям пустыни", для них организована доставка воды и продовольствия.

На данный момент представители российской и болгарской фирм рассматривают вопрос о транзите животных через Турцию. Если такая договоренность будет достигнута, верблюдов отправят в Новороссийский порт.