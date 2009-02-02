В Ровно отметили 65-ю годовщину освобождения города
20:11, 02 февраля 2009Общество
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В городе осталось10 участников боев
В Ровно сегодня состоялись торжественные мероприятия по случаю освобождения города от фашистских захватчиков.
Как передает корреспондент УНИАН, по случаю 65-й годовщины освобождения Ровно руководители города и области возложили цветы к памятнику погибшим за Украину и военному мемориалу на Дубенском кладбище, провели встречи с ветеранами.
В настоящее время в Ровно проживает лишь 10 участников боев за освобождение города, хотя еще в прошлом году их было 15. Однако на торжества по случаю годовщины освобождения города пришло лишь пятеро ветеранов.
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