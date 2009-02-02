Подполковника налоговой милиции поймали за руку на взятке

Сотрудники Управления СБУ в Херсонской области задержали во время получения взятки подполковника одного из подразделений налоговой милиции Государственной налоговой администрации в области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-группы УСБУ в области Владимир СЛЮСАРЕНКО, установлено, что подполковник налоговой милиции требовал от директора частного предприятия Херсона 800 дол. за освобождение от уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство.

Прокуратура Херсонской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в большом размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение).