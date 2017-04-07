В Украине активизировались интернет-тролли, которые распространяют по сети мифы о безвизе - ЕС

Пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет об активности интернет-троллей, которые распространяют в Украине мифы о безвизе и анонсирует запуск информационной кампании по их развенчания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стулик сообщил во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы сначала посмотрим, как все работает. Как будут определенные проблемы, то они будут обсуждаться на двустороннем уровне, но не надо заходить вперед, что все может быть плохо, что будут злоупотреблять этим безвизовым режимом. Лучше думать сейчас о том, чтобы сделать так, чтобы такого не произошло», - заявил он.

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«Мы запускаем информационную кампанию, чтобы разъяснить украинским гражданам, чем является этот безвизовый режим, какие несет пользы, какие определенные ограничения, чтобы развеять определенные мифы», - добавил Стулик.

«Вчера я удивился, когда читал различные посты в социальных сетях, произошли какие-то самопытки или было запущено много мифов. Если посмотреть на то, откуда шли эти мифы, эти дезинформационные месседжи – то они шли в соцсетях из так называемых троллерских анонимных аккаунтов, в основном, на русском языке», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта).

После публикации законодательного акта в Официальном журнале ЕС, который вступит в силу через 20 дней после обнародования, украинцы - владельцы биометрического паспорта смогут путешествовать в ЕС без виз на 90 дней в любой 180-дневный период.

Они смогут это делать в туристических или служебно-деловых целях, чтобы посетить родственников или друзей; однако украинские граждане не получат права на трудоустройство в Евросоюзе.

Эта норма распространяется на все страны-члены ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Не касается она лишь Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.