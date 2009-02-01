Стоимость проездных в киевском транспорте придется повысить (цены)

В Киеве с 31 января снижена стоимость проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования: стоимость жетона в метро теперь составляет 1,7 грн., билета для проезда в троллейбусе, трамвае или автобусе – 1,5 грн. независимо от места его приобретения.

На официальном интернет-сайте коммунальной газеты «Хрещатик» обнародовано распоряжение Киевской городской государственной администрации № 90 от 28 января в 2009 г. «Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, который работает в обычном режиме движения». Документ зарегистрирован в Главном управлении юстиции в Киеве 30 января в 2009 г.

В соответствии с распоряжением от 28 января, отныне признано недействительным распоряжение от 30 октября в 2008 г. № 1490 “Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения”.

Новым документом мэрия утвердила стоимость проездных билетов в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере - работающем в обычном режиме движения на разные периоды действия и разное количество поездок, в том числе стоимость проездных билетов на квартал и год. В частности, теперь обычный годовой проездной билет в метро будет стоить 910 грн., на любой вид наземного транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) – 680 грн. Стоимость одного проездного на месяц на метрополитен составляет 95 грн., на наземном транспорте – 80 грн. То есть, отныне в многоразовых билетах заложена стоимость одной поездки в метро на уровне приблизительного 1,3 грн., в наземных видах транспорта – 0,9 грн., а не как раньше - 0,5 грн. для проездных на 365 дней.

Стоимость проездных для студентов определена, исходя от 50% стоимости обычных проездных, для учеников – 25%: например, на метро годовой билет для студентов стоит 455 грн., для учеников – 228 грн.

Отдельным пунктом распоряжения определено, что при изменении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте стоимость реализованных проездных билетов остается неизменной на время их действия.

Также отмечается, что проезд льготных категорий граждан осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.