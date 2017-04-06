В УПЦ освятили 100 икон, с которыми украинцы пройдут Дорогой скорби в Страстную Пятницу в Иерусалиме

В Киево-Печерской лавре состоялось освящение списков 100 чудотворных икон Богородицы, с которыми верующие пройдут в крестном ходе по Via Dolorosa (Путь Скорби) в Иерусалиме в Страстную Пятницу, 14 апреля.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, паломники из Украины пройдут последним путем Иисуса Христа с молитвой за мир в нашей державе.

«Миссия верующих Украинской Православной Церкви в Иерусалиме «Дорогой Господа в молитве за Украину» является уникальной. Впервые верующие идут крестным ходом со столькими святынями, которые прославились на нашей земле. У нас много чудотворных икон Пресвятой Богородицы, но мало кто видел их все вместе. Возникла инициатива сделать списки всех чудотворных икон Божией Матери и собрать православные святыни – это великое духовное достояние нашего народа, в одном месте и соборно помолиться за Украину», - рассказал председатель информотдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый).

Владыка призвал к молитве за Украину как индивидуальных паломников, так и верующих в составе паломнических групп, которые будут находиться в это время на Святой Земле.

«Иконы Пресвятой Богородицы представляют все регионы нашей страны. Здесь и север, и юг, и восток, и запад. Ленты на иконах своим узором напоминают украинские вышиванки. Каждая из этих икон бесценна. Мы имеем уникальное православное наследство с Х века и до наших дней. Пресвятая Богородица - наша Заступница. В тяжелые времена, которые переживает сейчас Украина, Она пребывает с нами. Надеемся, та великая миссия, которую мы осуществим в Иерусалиме, и вознесенные молитвы, будут приняты Господом, и в Украине воцарится мир», - пожелала паломница Валентина Калашникова.

Миссию «Дорогой Господа в молитве за Украину», по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, реализуют Центр информации УПЦ, Паломнический центр УПЦ и Благотворительный проект «Наша Лепта», который и предоставил иконы для крестного хода.