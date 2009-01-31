Банкир о причинах кризиса: кредиты давали чуть ли не бомжам

Кризис приведет к переделу банковского рынка и сильно сократит количество финансовых учреждений в Украине, убежден владелец группы DCH и совладельц «Укрсиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 3 (731) 31 января - 6 февраля 2009).

«Сумасшедший рост совокупного кредитного портфеля банков - в 50 раз за пять лет - привел к тому, что кредиты давали чуть ли не бомжам. А банки получили громадный объем «плохих» кредитов - почти 10% портфеля. Причем все делалось сознательно. Банки неплохо зарабатывали и заманивали выгодными условиями новых клиентов», - отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Ослабление национальной валюты и «близорукость» банкиров, по его словам, привела к тому, что значительная часть капиталов украинских банков была уничтожена буквально в считанные дни. В нынешней ситуации выстоять смогут только самые сильные представители финансового сектора, уверен он.

«Кризис - это чистилище, где хирургическим путем (то есть больно, но быстро) разрешаются проблемы, которые долгие годы не поддавались «терапевтическому лечению» или момент решения которых сознательно оттягивался. И для банковской системы это справедливо даже в большей степени, чем для других отраслей экономики», - подчеркнул он.