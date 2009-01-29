Ющенко перенесет мужской праздник на 29 января?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает инициативу установить 29 января День защитника Отчизны в честь подвига Героев Крут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в своем выступлении перед курсантами и студентами высших военных учебных заведений Киева по случаю Дня подвига Героев Крут.

«День подвига под Крутами – это наш настоящий национальный день защитника Отчизны. Он неминуемо, это мое глубокое убеждение, появится в сердцах каждого воина и гражданина», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время глава государства отметил, что поддерживает инициативу, которая, по его словам, звучит уже давно о государственном установлении такого памятного дня.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что День подвига Героев Крут является святым для украинской нации и истории, для каждого человека, который несет за собой ответственность за свою Родину.

Президент в своем выступлении призвал украинцев объединяться вокруг идеи государства, национальной идеи единства и силы Украины.

«Мы должны, мы обязаны быть сильными ради нашей жизни, наших родных, нашей Отчизны. Мы украинцы, мы обязаны уважать каждый наш успех и победу. В этом наша суть и перспектива», - отметил Президент.

Как сообщалось, 29 января Украина чтит память Героев Крут. 91 год назад три сотни киевских студентов вступили в неравный бой с шеститысячной большевистской армией, защищая Украинскую народную республику.