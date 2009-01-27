Эксперт: курс гривни на парламент пока не реагирует

События в Верховной Раде, произошедшие в понедельник, пока не оказали негативного влияния на курс национальной валюты. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

По словам эксперта, Национальный банк Украины продолжил целевые продажи валюты по цене ниже рынка, и это позволило курсу гривни укрепиться до 8,05 грн., или на 10 копеек. Дальнейшее восстановление курса может быть затруднено ввиду близости к официальному курсу, который на данный момент является верхним коридором для гривни (официальный курс НБУ на 27 января– 7,70 грн./долл. США - УНИАН).

Давление на гривню, по мнению О. НЕПЛЯХА, также может оказывать растущий дефицит бюджета - невыполнение доходной части бюджета в январе составило 55,5%. Дефицит в текущих условиях может быть профинансирован с помощью эмиссии гривни НБУ, что увеличит гривневую массу и опосредованно повысит спрос на доллар, считает эксперт. Альтернативным вариантом, по его словам, является пересмотр расходной части бюджета в сторону понижения.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 января, Верховная Рада отменила свое постановление от 2004 года о назначении В.СТЕЛЬМАХА председателем правления Национального банка Украины.

В то же время ВР не поддержала постановление «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины».