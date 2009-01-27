У России и Украины появился новый повод для ссоры - подводная лодка

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об отсутствии правовых оснований для поставок новых боевых кораблей в состав Черноморского флота РФ, который базируется на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на заседании пресс-клуба МИД директор первого территориального департамента министерства Леонид ОСАВОЛЮК.

Ссылаясь на информацию в СМИ, Л.ОСАВОЛЮК сообщил, что вчера представитель Военно-Морского флота РФ заявил о том, что командование ВМФ России планирует в этом году поставить в Севастополь из Северного флота новую подводную лодку.

При этом Л.ОСАВОЛЮК напомнил, что, в соответствии с заключенными двусторонними договорами и базовыми соглашениями, такое перевооружение является возможным исключительно с согласия Украины. «Самостоятельно в одностороннем порядке РФ не имеет права заменить или дополнить любым кораблем или любым другим видом вооружения ту часть ЧФ, которая базируется на территории Украины», - сказал он.

В то же время Л.ОСАВОЛЮК отметил, что Украина готова рассматривать вопрос об осуществлении замены вооружений ЧФ РФ на территории Украины при двух условиях – заключение специального соглашения о замене таких вооружений и после заключения двустороннего соглашения о действиях ЧФ РФ в кризисных ситуациях.

Л.ОСАВОЛЮК напомнил, что проекты этих соглашений Украина передала России и до сих пор «не увидела готовности к согласованию этих документов».

«Таким образом, никаких правовых оснований для поставки новых боевых кораблей в состав ЧФ, который базируется на территории Украины, нет», - сказал дипломат.