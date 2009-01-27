Тимошенко говорит, что задержка с выплатами зарплат и пенсий возможна
09:52, 27 января 2009Общество
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Премьер: госбюджет будет выполнен
Государственный бюджет Украины в январе будет выполнен. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила в прямом эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник вечером.
«Мы выполним бюджет в январе и не нарушим ни одного обязательства ни относительно льгот, ни относительно заработных плат, ни относительно пенсий», - отметила глава правительства.
По словам премьер-министра, задержка с выплатами возможна всего на три-четыре дня, в связи с необходимостью откорректировать их с поступлениями в бюджет.
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