Газовая война с Россией ускорит интеграцию Украины в ЕС?

Газовый конфликт с Россией ускорит интеграцию Украины в Евросоюз, считает посол Чехии в Украине Ярослав Башта. В первую очередь в энергетической сфере. Дипломат говорит, после газового кризиса Европа осознала необходимость серьезно пересмотреть свою стратегию энергетической безопасности.

Чешский посол отмечает, что газовая война России с Украиной была для Европы страшнее, чем августовский конфликт в Грузии. «Газовое противостояние повлияло на две трети европейских стран, оно длилось три недели, и это - крупнейший газовый конфликт за последние десять лет».

Поэтому, говорит Ярослав Башта, Евросоюзу следует немедленно задуматься над строительством новых альтернативных газогонов и линий энергоснабжения между странами ЕС. «Чтобы в случае подобных кризисов была возможность помогать соседним странам в пределах Евросоюза, что пока еще технически было невозможно», - отметил Башта.

Башта заверил, что энергетические проблемы будут приоритетом для ЕС в следующие полгода, пока Чехия будет председательствовать в Евросоюзе. За это время чешские дипломаты хотят помочь Украине выстроить совместное с Европой энергетическое пространство и будут способствовать реализации проекта ЕС Восточное партнерство.

Немецкая волна